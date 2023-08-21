ترامب: الأميركيون يعرفونني جيدا ولن أشارك في مناظرات الحزب الجمهوري

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الأحد أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء المقبل.

وعلل ترامب ذلك بالقول إن الأميركيين يعرفونه جيّدًا، وليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

وأشاد ترامب -في رسالة على منصته "تروث سوشيال"- بما وصفه بأنه سجل ناجح جدًّا حقّقه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبًا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات".

وأضاف ترامب "الجمهور يعرف من أنا وما الولاية الرئاسية الناجحة التي شَغَلتُها، مع استقلاليّة للطاقة، وحدود وجيش قويَّين، وتخفيضات ضريبية (…) هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخّم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيًّا، وأكثر من ذلك بكثير؛ لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات".

وأشار ترامب في منشوره إلى أحدث استطلاع للرأي نُشر أمس الأحد. ويُظهر الاستطلاع -الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز"- أن 62% من الذين استطلعت آراؤهم سيُصوّتون له رغم توجيه 4 لوائح اتّهام إليه هذا العام، بما فيها اتهامه بمحاولة تقويض الديمقراطية الأميركية عبر التخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة رغم خسارته أمام منافسه جو بايدن.

واستنادًا إلى هذا الاستطلاع، يتقدّم ترامب بـ46 نقطة على أقرب منافسيه؛ حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي اختاره 16% من المشاركين في الاستطلاع.