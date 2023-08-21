اليمن.. جماعة الحوثي تعلن عن ترتيبات لمفاوضات جديدة مع الحكومة

أعلنت جماعة الحوثي مساء الأحد عن ترتيبات لجولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية، وقالت إنها تسعى لتكون هذه الجولة حاسمة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لعضو فريق المفاوضات في الجماعة عبد الملك العجري.

وقال العجري -لقناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين- إنه يجري الترتيب لجولة مفاوضات قادمة، و"نسعى أن تكون حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، لا سيما الاستحقاقات الإنسانية لأن استمرارها هو استمرار للحرب بشكل آخر".

ولم يتطرق العجري إلى تفاصيل بشأن الترتيبات أو موعد هذه المفاوضات.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية بشأن ذلك.

يشار إلى أن وفدا عمانيا غادر صنعاء الأحد عائدا إلى مسقط بعد مباحثات مع قيادة الحوثيين استمرت 4 أيام.

وكان الوفد العماني وصل إلى صنعاء في زيارة من أجل التباحث مع قيادة الحوثيين لاستئناف المفاوضات لحل أزمة اليمن المستمرة منذ 2014.

وتتكثف منذ مدة المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وشملت جولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.