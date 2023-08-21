الصين توافق على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية

وافقت بكين على أن تستأنف شركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية (إير كوريو) رحلاتها المعلقة منذ 2020 إلى الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين، للصحفيين -اليوم الاثنين- إن، "الجانب الصيني وافق على خطط رحلات شركة إير كوريو الكورية الشمالية، لخطي بيونغ يانغ-بكين، وبكين-بيونغ يانغ".

وتأتي الموافقة بعد أن قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن الحدود بين كوريا الشمالية والصين يُعاد فتحها تدريجيًا مع زيادة خدمات القطارات.

وكوريا الشمالية مقطوعة عن العالم الخارجي إلى حد كبير منذ مطلع 2020 عندما أغلقت حدودها للتصدي لجائحة كوفيد-19.

وكان مقررًا أن تقوم شركة الطيران الكورية الشمالية -اليوم الاثنين- بأول رحلة تجارية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن هذه الرحلة أُلغيت بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة.

وانتظر صحفيون في مطار بكين الدولي وصول رحلة "إير كوريو" من بيونغ يانغ، لكن بعد مضي ساعتين على الموعد المقرر لوصولها، ظهر فجأة على شاشة الوصول في المطار إشعار بأن الرحلة ألغيت.

وأفاد مطار بكين لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن شركة الطيران الكورية الشمالية لم تعطِ أي سبب لإلغاء الرحلة.