الصومال يحظر "تيك توك" و"تليغرام" للحد من الدعاية "الإرهابية"

حظرت الحكومة الصومالية تطبيقي "تيك توك" و"تليغرام" وموقعًا إلكترونيًا للمراهنات -أمس الأحد- قائلة، إن هذه المنصات يستخدمها من وصفتهم بالإرهابيين لأغراض دعائية.

وأمرت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا مزودي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس/آب الجاري، تحت طائلة اتخاذها إجراءات قانونية لم تحدّد طبيعتها.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إرهابيين" و"جماعات تنشر الفجور" تستخدم تطبيقي تيك توك وتليغرام وموقع 1XBET من أجل نشر صور ومقاطع مرئية عنيفة لتضليل الرأي العام.

يأتي هذا القرار مع اقتراب المرحلة الثانية من الهجوم العسكري ضد حركة الشباب الموالية للقاعدة، التي تقود تمردًا ضد الحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من 15 عامًا.

إذ تعهّد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود -يوم الخميس الماضي- بشنّ هجوم عسكري للقضاء على الحركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة، معتزمًا بدء المرحلة الثانية للقتال انطلاقًا من موقع تجمع آلاف من عناصر الحركة جنوب الصومال.

ويخوض الجيش الصومالي المرحلة الأولى من الهجوم العسكري، إلى جانب مجموعات محلية ضد حركة الشباب بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي والضربات الجوية الأميركية منذ أغسطس/آب 2022.

غير أن محلّلين شكّكوا بإمكانية القضاء على الحركة، قائلين إن لها جذورًا عميقة في المجتمع الصومالي، بينما تتسم خبرة وقدرات القوات الحكومية بالمحدودية.

وكان عناصر الحركة غادروا مقديشو في 2011 لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة، حيث يواصلون شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.