الأونروا بحاجة لتمويل عاجل لمساعدة 1.2 مليون فلسطيني في غزة

تحدث منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال إحاطة في مجلس الأمن، داعيا إلى توفير التمويل اللازم لتقديم المساعدات الغذائية لسكان القطاع.

وقال وينسلاند في كلمته -اليوم الاثنين- إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحاجة ماسة إلى 35 مليون دولار للحفاظ على المساعدات الغذائية لـ 1.2 مليون فلسطيني في غزة.

وكانت الأونروا أطلقت نداء للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها لتمويل خدمات أساسية، مثل المراكز الصحية والمدارس، والباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

لكن الوكالة حصلت على 812.3 مليونا فقط بحلول أواخر يونيو/حزيران الماضي، وفقا لما صرح به آنذاك المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وفضلا عن احتياجات السكان من الغذاء، أشار وينسلاند في إحاطته إلى أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة.

ومنذ 17 عاما، تُلقي أزمة الكهرباء بظلالها على مختلف نواحي الحياة في غزة، وتعدّ من أبرز تجليات الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات وتشكيلها الحكومة الفلسطينية عام 2006.