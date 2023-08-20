مقتل 21 مدنيا في هجوم مسلح وسط مالي

قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وآصيب آخرون السبت في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة مويتي وسط مالي، بحسب مصدرين محليين.

وذكر المصدران اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر قرب بلدة باندياجارا.

وقال أحد المصدرين "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث دخل مسلحون القرية وفتحوا النار على الأهالي، وقد تراوح عدد القتلى والجرحى بين 20 و30 شخصا".

وأكد المصدر الثاني أن عدد القتلى المعلن عنه بلغ 21، بينهم نساء، في حين أصيب 11 آخرون. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هجمات عنيفة من عناصر مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، تغلغلت في شمال البلاد بعد تمرد نظمته جماعات مسلحة من الطوارق عام 2012.