تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" على سطح القمر

تحطمت مركبة الفضاء الروسية لونا-25 على سطح القمر، بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن الاتصال انقطع مع المركبة الفضائية لونا-25 بعد اصطدامها بسطح القمر.

وفي وقت سابق أمس السبت أفادت السلطات الروسية بـوجود "وضع غير طبيعي" على متن المركبة الفضائية، مشيرة إلى أنه في إطار الإعداد لهبوط المركبة على سطح القمر خلال يومين، كان من المفترض أن تدخل المركبة مدارا جديدا للقمر الساعة 14:10 (11:10 توقيت غرينتش) يوم أمس.

وأضافت: "في أثناء العملية، طرأ موقف لم يكن مقررا على متن المحطة الأوتوماتيكية، الأمر الذي لم يسمح بتنفيذ المناورة وفقا للإحداثيات المعطاة".

وأوضحت الوكالة الروسية أن المتخصصين عكفوا على التحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر غدا الاثنين.

مهمة أولى

يشار إلى أن المهمة الحالية للهبوط على سطح القمر هي الأولى منذ إطلاق مركبة "لونا- 24" السوفياتية عام 1976.

ووصلت المركبة "لونا- 25" يوم الأربعاء الماضي إلى مدار القمر بعد أكثر من 5 أيام من انطلاقها، وهي تبحث عن موقع هبوط مثالي خلال تحليقها في المدار.

وبحسب "روسكوزموس"، من المقرر أن تهبط المركبة قرب القطب الجنوبي للقمر.

ولونا-25 بحجم سيارة صغيرة تقريبا، وتستهدف العمل لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر حيث اكتشف العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ووكالات فضاء أخرى في الأعوام القليلة الماضية آثارا لمياه متجمدة في الفوهات.

ولوجود الماء تبعات بالنسبة لقوى الفضاء الكبرى، إذ يحتمل أن يسمح ذلك بإطالة الإقامة المؤقتة للبشر على القمر، مما يمكنهم من استخراج الموارد الموجودة على القمر.