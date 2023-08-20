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تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا 25" على سطح القمر

In this handout picture taken and released by the Russian Space Agency Roscosmos on August 11, 2023, a Soyuz 2.1b rocket with the Luna-25 lander blasts off from the launch pad at the Vostochny cosmodrome, some 180 km north of Blagoveschensk, in the Amur region. - Russia launched its first probe to the Moon in almost 50 years on August 11, 2023, a mission designed to give fresh impetus to its space sector, which has been struggling for years and become isolated by the conflict in Ukraine. The launch of the Luna-25 probe is Moscow's first lunar mission since 1976, when the USSR was a pioneer in the conquest of space. The spacecraft is due to reach lunar orbit in five days. (Photo by Handout / Russian Space Agency Roscosmos / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSMOS / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Space Agency Roscosmos / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
المهمة الحالية للهبوط على سطح القمر هي الأولى منذ إطلاق مركبة "لونا- 24" السوفياتية عام 1976 (الفرنسية)
20/8/2023-|آخر تحديث: 20/8/202312:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تحطمت مركبة الفضاء الروسية لونا-25 على سطح القمر، بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن الاتصال انقطع مع المركبة الفضائية لونا-25 بعد اصطدامها بسطح القمر.

وفي وقت سابق أمس السبت أفادت السلطات الروسية بـوجود "وضع غير طبيعي" على متن المركبة الفضائية، مشيرة إلى أنه في إطار الإعداد لهبوط المركبة على سطح القمر خلال يومين، كان من المفترض أن تدخل المركبة مدارا جديدا للقمر الساعة 14:10 (11:10 توقيت غرينتش) يوم أمس.

وأضافت: "في أثناء العملية، طرأ موقف لم يكن مقررا على متن المحطة الأوتوماتيكية، الأمر الذي لم يسمح بتنفيذ المناورة وفقا للإحداثيات المعطاة".

وأوضحت الوكالة الروسية أن المتخصصين عكفوا على التحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر غدا الاثنين.

In this handout photograph taken and released by the Russian Space Agency Roscosmos on August 8, 2023, a Soyuz 2.1b rocket with the Luna-25 lander is seen mounted on the launch pad ahead of its launch scheduled for August 11, 2023, at the Vostochny cosmodrome, some 180 km north of Blagoveschensk, in the Amur region. - Russia said on August 7, 2023 it plans to launch a lunar lander later this week after multiple delays, hoping to return to the Moon for the first time in nearly fifty years. (Photo by Handout / Russian Space Agency Roscosmos / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSMOS / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Space Agency Roscosmos / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
لونا-25 بحجم سيارة صغيرة تقريبا وتستهدف العمل لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر (الفرنسية)

مهمة أولى

يشار إلى أن المهمة الحالية للهبوط على سطح القمر هي الأولى منذ إطلاق مركبة "لونا- 24" السوفياتية عام 1976.

ووصلت المركبة "لونا- 25" يوم الأربعاء الماضي إلى مدار القمر بعد أكثر من 5 أيام من انطلاقها، وهي تبحث عن موقع هبوط مثالي خلال تحليقها في المدار.

وبحسب "روسكوزموس"، من المقرر أن تهبط المركبة قرب القطب الجنوبي للقمر.

ولونا-25 بحجم سيارة صغيرة تقريبا، وتستهدف العمل لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر حيث اكتشف العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ووكالات فضاء أخرى في الأعوام القليلة الماضية آثارا لمياه متجمدة في الفوهات.

ولوجود الماء تبعات بالنسبة لقوى الفضاء الكبرى، إذ يحتمل أن يسمح ذلك بإطالة الإقامة المؤقتة للبشر على القمر، مما يمكنهم من استخراج الموارد الموجودة على القمر.

المصدر : الجزيرة + وكالات