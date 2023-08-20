الجيش التشادي يقصف مواقع للمعارضة داخل ليبيا وجبهة الوفاق تتوعد بالرد

أفاد مصدر في الرئاسة التشادية للجزيرة بأن الجيش قصف مواقع المعارضة المسلحة التشادية داخل الأراضي الليبية وتمكن من تدمير مخازن عتاد وأسلحة، وذلك بموافقة الحكومة الليبية.

كما ذكرت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد أن القصف أدى لمقتل 4 من مسلحي المعارضة، وأعلنت إلغاء وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/نيسان 2021.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته "أعلن المجلس العسكري الحاكم.. لتوه الحرب علينا. لذلك، تعلن الجبهة إنهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته في أبريل/نيسان 2021 وتؤكد للمجلس العسكري أن رد فعلها سيكون سريعا وغير مقيد".

وينذر الإعلان الذي أصدرته الجبهة يوم الجمعة باحتمال عودة الأعمال القتالية الشاملة بين الحكومة التي يقودها الجيش وجبهة التغيير والوفاق في تشاد.

وكان القتال قد أودى بحياة الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة عام 2021، قبل أن يتولى ابنه محمد إدريس ديبي السلطة.

ومنذ ذلك الحين، يسعى ديبي بصفته رئيسا مؤقتا إلى دعم الوفاق مع مختلف الجماعات المسلحة المتمردة في تشاد، وأصدر عفوا عن مئات السجناء التابعين لجبهة التغيير والوفاق لتشجيعها على المشاركة في محادثات السلام بصورة كاملة.