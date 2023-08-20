بعد أكثر من 250 وفاة .. تحذير من تفشي الحصبة بين أطفال اليمن

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن عدد الأطفال المصابين بالحصبة في اليمن ارتفع ثلاثة أضعاف، خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بما استقبلته المستشفيات خلال العام الماضي بأكمله.

وقالت المنظمة، إن سوء التغذية يسبب ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل الأطفال -خاصة أولئك الذين لم يتلقوا اللقاحات- أكثر عرضة للإصابة بالحصبة وتأثيرها الفتاك.

وكانت وكالات الأمم المتحدة سلطت الضوء على الارتفاع الحادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في اليمن، مؤكدة أنه سجلت 259 حالة وفاة بمرض الحصبة خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ عدد المصابين نحو 26 ألفًا.

وأشارت إلى أن حالات الإصابة بالدفتيريا والسعال الديكي آخذة في الارتفاع، وكذلك الوفيات الناجمة عن كل مرض.

والحصبة: مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسهولة في الأماكن المكتظة بالسكان. ويؤثر -في الغالب- في الأطفال دون سن الخامسة، وهو خطير بشكل خاص على أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أو مضاعفات كامنة.

وعلى الرغم من أن الحصبة مرض يحتمل أن يكون مميتًا، فإن الوقاية منه ممكنة من خلال الحصول على اللقاحات.

وقبل أيام، أعلن برنامج الأغذية العالمي، تقليص جميع برامجه الإغاثية الرئيسة في اليمن، بداية من نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، بسبب أزمة حادة بالتمويل.

وأوضح البرنامج، في بيان نشره عبر موقعه أنه، "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية، بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها، بداية من نهاية سبتمبر/أيلول المقبل".

ويشهد اليمن منذ 9 أعوام حربًا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، مخلّفة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.