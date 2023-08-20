11 قتيلا بانفجار استهدف شاحنة تقل عمالا شمالي باكستان

لقي 11 عاملا مصرعهم في باكستان في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم للعمل في مشروع تابع للجيش قرب الحدود الأفغانية.

وقال أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت في تغريدة بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأحد إن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بجهاز الأمن والشرطة بولاية خيبر شمالي باكستان إن عبوة ناسفة مزقت شاحنة تقل العمال إلى مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وقال ريحان ختاك نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان إن العمال الذين قتلوا في التفجير كانوا يعملون في موقع للجيش قيد الإنشاء، وإن عبوة ناسفة انفجرت تحت الشاحنة التي كانت تقلهم.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الحادث. لكن المنطقة شهدت هجمات منذ العام الماضي عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية وحكومة إسلام آباد.

حادث سير مروّع

وفي حادث آخر في باكستان لقي 16 شخصا مصرعهم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بينهم نساء وأطفال، في حادث اصطدام حافلة بشاحنة على متنها حاويات ديزل واندلاع النيران بها.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحادث الذي وقع على طريق فيصل آباد السريع قرب مدينة بيندي بهاتيان، أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم 4 في حالة خطيرة.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 شخصا، وكانت في طريقها من كراتشي إلى إسلام آباد.