الحرس الثوري الإيراني يعلن تحذيره لحاملة طائرات أميركية لدى مرورها بمضيق هرمز

نشر الحرس الثوري الإيراني صورا قال إنها لعملية رصد للقوات البحرية التابعة له لحاملة مروحيات أميركية في مضيق هرمز الثلاثاء الماضي.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري إن المروحيات الأميركية التي كانت تحلق في المنطقة تلقت تحذيرا من أسطول "ذو الفقار" التابع للحرس الثوري وعدد من زوارق الحرس الثوري.

وأكد تنكسيري أن المروحيات الأميركية انصاعت لتحذيرات الحرس الثوري وأجبرت على الهبوط، وفق تعبيره.

وقبل أسبوعين، هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد على أي تحركات تصعيدية، عقب وصول تعزيزات عسكرية أميركية لحماية السفن في مياه المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف إن بلاده وصلت إلى درجة من القوة تمكنها من الرد على ما اعتبرها تحركات واشنطن الاستفزازية كاحتجاز السفن.

احتجاز ومصادرة

ويقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على نحو 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتي نفط في المياه الدولية قبالة عُمان في الخامس من يوليو/تموز الماضي، في حين صادرت طهران سفينة تجارية في اليوم التالي.

وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، صادرت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية، كما اتُهمت بشن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتقول طهران عادة إن السفن المحتجزة ارتكبت مخالفات تتعلق بالشحن، ولم يجر الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.