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الحرس الثوري الإيراني يعلن تحذيره لحاملة طائرات أميركية لدى مرورها بمضيق هرمز

epa03046696 (FILE) A file picture dated 30 December 2011 of an Iranian war-boat firing a missile during the Iranian navy military exercise on the Sea of Oman, near the Strait of Hormuz in southern Iran. An Iranian naval commander on 01 January 2012 said the country would not close the Strait of Hormuz in the Persian Gulf unless it was forced to do so. Around 40 per cent of the worlds ship-borne crude oil passes though the strait. 'We are after peace and security and free shipping and not after closing the Strait of Hormuz,' Deputy Navy Commander Admiral Mahmoud Moussavi told ISNA news agency. EPA/ALI MOHAMMADI
زورق حربي إيراني يطلق صاروخا أثناء مناورة عسكرية للبحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز (الأوروبية-أرشيف)
20/8/2023

نشر الحرس الثوري الإيراني صورا قال إنها لعملية رصد للقوات البحرية التابعة له لحاملة مروحيات أميركية في مضيق هرمز الثلاثاء الماضي.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري إن المروحيات الأميركية التي كانت تحلق في المنطقة تلقت تحذيرا من أسطول "ذو الفقار" التابع للحرس الثوري وعدد من زوارق الحرس الثوري.

وأكد تنكسيري أن المروحيات الأميركية انصاعت لتحذيرات الحرس الثوري وأجبرت على الهبوط، وفق تعبيره.

وقبل أسبوعين، هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد على أي تحركات تصعيدية، عقب وصول تعزيزات عسكرية أميركية لحماية السفن في مياه المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف إن بلاده وصلت إلى درجة من القوة تمكنها من الرد على ما اعتبرها تحركات واشنطن الاستفزازية كاحتجاز السفن.

للاستخدام الداخلي فقط *** خلال هذه الملاحظة حاولت حاملات الطائرات المروحية الأمريكية التحليق بالطائرة المروحية ، لكن بعد التحذير من سيطرة مضيق هرمز لواء ذو ​​الفقار المكلف بالسيطرة على المدرج القادم ، ووجود سفن بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني ، هم يضطرون لوضع طائرات الهليكوبتر على متن السفينة. المصدر: من حساب وکالة تسنیم الدولیة للأنباء على تليغرام
صور نشرتها البحرية الإيرانية لتوجيه تحذيرات للبحرية الأميركية (حساب وکالة تسنیم الدولیة للأنباء على تليغرام)

احتجاز ومصادرة

ويقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على نحو 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتي نفط في المياه الدولية قبالة عُمان في الخامس من يوليو/تموز الماضي، في حين صادرت طهران سفينة تجارية في اليوم التالي.

وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، صادرت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية، كما اتُهمت بشن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتقول طهران عادة إن السفن المحتجزة ارتكبت مخالفات تتعلق بالشحن، ولم يجر الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.

المصدر : الجزيرة