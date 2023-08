استنفار في الولايات المتحدة مع اقتراب إعصار هيلاري

تستعد ولايات في جنوب غرب الولايات المتحدة لحدوث فيضانات خطرة، مع اقتراب الإعصار "هيلاري" الذي خلّف في المكسيك أضرارًا وقتيلًا واحدًا على الأقل.

وقالت نشرة أصدرها المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن الرياح المصاحبة للإعصار ضعُفت بشكل كبير، لكنها لا تزال عاتية إذ تبلغ سرعتها 90 ميلًا في الساعة (145 كلم/ساعة).

وتجعل هذه السرعة "هيلاري" إعصارًا من الدرجة الأولى على سلم "سفير-سيمبسون"، المؤلف من 5 درجات تصاعدية، في تراجع كبير عن الدرجة الرابعة التي كان قد بلغها سابقًا.

وقال المركز في توقعاته، إن "عين الإعصار هيلاري ستتقدم نحو الساحل الغربي لشبه جزيرة (باخا كاليفورنيا) في نهاية الأسبوع، وستبلغ جنوب كاليفورنيا بحلول ليل الأحد".

وحذّر المركز من احتمال حدوث "فيضانات مهددة للأرواح قد تكون كارثية"، في مناطق واسعة من باخا كاليفورنيا المكسيكية، وجنوب كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ليتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يصل إلى جنوب ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، مع استمرار خطر هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.

وقال خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس أنغلوس، دانييل سوين، في توقعاته المباشرة على موقع يوتيوب: "في حال كان المرء في المنحدرات الشرقية للجبال بجنوب كاليفورنيا على وجه التحديد، خاصة في مقاطعتي سان دييجو وريفرسايد، ولكن -أيضًا- عند الصحاري المرتفعة والمنخفضة، من وادي إمبريال وحتى مقاطعة إنيو، فسيكون هناك فيضان كبير.. من الممكن أن يكون فيضانًا تاريخيًا".

#HurricaneHilary LIVE right now Severe Flash flooding around Santa Rosalía, Baja California Sur, Mexico #HurricaneHillary #hurricane #WomensWorldCupFinal #ESPENG #FIFAWWC pic.twitter.com/tnHqVFdUiI

ويتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير تساقط ما بين 7 و15 سنتيمتر من الأمطار، مع كميات معزولة تبلغ 25 سنتيمترًا، في أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا، ويحتمل حدوث فيضانات خطيرة إلى كارثية.

وأكدت نانسي وارد مديرة مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم الولاية، إن "هيلاري" قد تكون واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب الولاية منذ أكثر من عقد، وحذرت في مؤتمر صحفي -أمس السبت- من أن "هذه عاصفة بالغة الخطورة".

وأرسلت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية الأميركية فرقًا إلى المناطق المعرضة للعاصفة قبل هبوبها. وأعلن حاكم الولاية غافين نيوسوم، حالة الطوارئ في جزء كبير في المنطقة الجنوبية لكاليفورنيا.

ويتقدم الإعصار باتجاه الأراضي الأميركية بعدما خلّف في المكسيك أضرارًا وأوقع قتيلًا واحدًا على الأقل، حيث أعلنت وكالة الحماية المدنية المكسيكية -أمس السبت- أن مستويات الأنهار والجداول ارتفعت بشكل كبير، في لوريتو وموليج على الساحل الشرقي لباخا كاليفورنيا، الذي تضرر -كذلك- من الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق.

وحسب الوكالة، لقي شخص مصرعه بعد أن جرف مجرى مائي إحدى السيارات في موليج.

وفي منتجع كابو سان لوكاس السياحي، أقام السكان والعاملون هناك دعامات حماية ووضعوا آلاف الأكياس المعبأة بالرمال استعدادًا لوصول العاصفة.

وفي بلدة تودوس سانتوس على الساحل الغربي لشبه الجزيرة، بدت الشوارع مهجورة بشكل كبير، بينما أُغلق الشاطئ القريب في لوس سيريتوس بسبب الأمواج العاتية.

Residents and tourists urged to evacuate Catalina Island in California as Hurricane Hilary.

This video is from floods in Nevada as the storm approaches. pic.twitter.com/KcY4vqlxQj

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 20, 2023