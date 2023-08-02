وزير الخارجية الأفغاني للجزيرة: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد الآخرين بمن فيهم الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن أفغانستان وحلّ قضية الأموال المجمدة لديها.

وأضاف في تصريحات للجزيرة "نريد حل ملف المعتقلين الأجانب في أفغانستان بطريقة ترضي كل الأطراف"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ضد الآخرين بمن فيهم الولايات المتحدة.

وبشأن المفاوضات التي جرت في الدوحة مع الوفد الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية، قال الوزير الأفغاني إنها كانت إيجابية جدا، وتم خلالها التأكيد على احترام واشنطن سيادة أفغانستان.

وانتهت يوم الاثنين الماضي في العاصمة القطرية الدوحة محادثات استمرت يومين بين وفد أميركي وآخر من الحكومة الأفغانية، وتناولت قضايا عدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وفدها أبدى انفتاحه خلال محادثاته في الدوحة على استمرار الحوار مع حركة طالبان التي تقود الحكومة الأفغانية، وأضافت أن الوفد أثار خلال اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وطالب بالإفراج عن أميركيين محتجزين في أفغانستان.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن المحادثات تناولت رفع قيود السفر عن مسؤولين أفغان واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة.

وضم الوفد الأميركي 15 عضوا برئاسة الممثل الأميركي الخاص في أفغانستان توماس ويست، في حين ضم وفد الحكومة الأفغانية وزير الخارجية أمير خان متقي وممثلين عن وزارة المالية وبنك أفغانستان.