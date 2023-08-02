عاجل | هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن تصدر لائحة اتهام بحق ترامب بشأن أحداث 6 يناير ومحاولة التدخل في نتائج الانتخابات
2/8/2023-|آخر تحديث: 2/8/202312:56 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن تصدر لائحة اتهام بحق ترامب بشأن أحداث 6 يناير ومحاولة التدخل في نتائج الانتخابات
وزارة العدل الأميركية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن في الثالث من سبتمبر القادم
وثيقة قضائية: لائحة الاتهام بحق ترامب تتضمن 4 تهم من بينها التآمر بهدف الاحتيال على البلاد واعتراض إجراء رسمي
المصدر : الجزيرة + وكالات