عاجل | هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن تصدر لائحة اتهام بحق ترامب بشأن أحداث 6 يناير ومحاولة التدخل في نتائج الانتخابات

هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن تصدر لائحة اتهام بحق ترامب بشأن أحداث 6 يناير ومحاولة التدخل في نتائج الانتخابات

وزارة العدل الأميركية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن في الثالث من سبتمبر القادم

وثيقة قضائية: لائحة الاتهام بحق ترامب تتضمن 4 تهم من بينها التآمر بهدف الاحتيال على البلاد واعتراض إجراء رسمي