الأردن يعتقل إسرائيليا حاول التسلل إلى أراضيه

اعتقل الجيش الأردني، أمس الثلاثاء، إسرائيليا حاول التسلل إلى المملكة عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية وأحاله إلى الجهات المختصة.

وقال مصدر عسكري في بيان إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت الثلاثاء محاولة تسلل إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض على المتسلل الإسرائيلي وحولته إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن الجيش الأردني حازم في التعامل لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب.

وكانت محكمة أردنية حكمت في يناير/كانون الثاني عام 2020 بالسجن لمدة 4 أشهر وبغرامة مالية قدرها قرابة 1500 دولار بحق إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة، وأفرج عنه بعد قضاء محكوميته.

وأدين ذلك الإسرائيلي الذي أوقفته السلطات الأردنية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بالتسلل إلى المملكة بطريقة غير مشروعة وحيازة مخدرات بغرض التعاطي.

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من 3 أشهر إلى عام، في حين تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين 3 أشهر و3 أعوام، وتصل إلى 20 عاما في حال حيازتها للاتجار.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر حدودية هي "الشيخ حسين" و"جسر الملك حسين" و"وادي عربة".

يشار إلى أن عمليات التسلل نادرة بين إسرائيل والأردن اللتين تربطهما اتفاقية سلام منذ عام 1994.