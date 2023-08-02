أوكرانيا تعترف بشن "حرب رموز" على موسكو ومسيّرات روسية تهاجم كييف وأوديسا

تواصلت الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين موسكو وكييف، في حين قال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني إن بلاده تخوض "حرب رموز" باستهدافها أبراج العاصمة الروسية، وهو أول إقرار رسمي من نوعه.

وتعرضت العاصمة كييف ومنطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا لهجمات بالطائرات المسيرة صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنه مسؤولون أوكرانيون.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، ومسؤول عسكري إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة في ساعة مبكرة، وإن حطام تلك المسيرات سقط في 3 مناطق من دون وقوع إصابات.

وذكر كليتشكو -عبر تطبيق تليغرام- أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي وسط كييف، وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني.

وأضاف أن حطاما سقط أيضا في منطقة سياتوشين غربي العاصمة، وأن النيران اشتعلت في شجرة.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، إن حطاما سقط في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.





استهداف مرفأ

في غضون ذلك، أعلن حاكم مقاطعة أوديسا، أوليغ كيبر، أن طائرات مسيرة روسية هاجمت مرفأ ومنشآت تخزين الحبوب بالمقاطعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى لاشتعال النار في بعضها، من دون أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن المسيرات جاءت من البحر الأسود ثم تحركت غربا على امتداد نهر الدانوب باتجاه ميناء إسماعيل، وهو مرفأ رئيسي تنقل منه الحبوب الأوكرانية إلى ميناء روماني على البحر الأسود.

من جانبها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت 75 غارة على أراضي البلاد، كما أطلقت صاروخا مجنحا (كروز) و68 مقذوفا من راجمات الصواريخ خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت للبنية التحتية.

وأضافت هذه الهيئة -في بيان صباح اليوم- أن خطوط المواجهة بين الطرفين شهدت أكثر من 40 اشتباكا، كما نفذ الطيران الأوكراني 8 غارات على مناطق تمركز القوات الروسية ومنظومات إطلاق الصواريخ ومرابض المدفعية.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية باتجاه باخموت وليمان ومارينكا وأفدييفكا في مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد، في حين استمرت الهجمات الأوكرانية في محوري مليتوبول وبيرديانسك في مقاطعة زاباروجيا جنوبا.





أبراج موسكو

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت محاولة لمهاجمة مناطق حيوية وسط موسكو بالطائرات المسيرة. ويعد هذا ثالث هجوم من نوعه يستهدف العاصمة خلال أسبوع.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن إحدى المسيّرات ألحقت أضرارا بأحد أبراج منطقة موسكو سيتي التجارية، والذي يضم مقرات 3 وزارات، في حين وصفت الخارجية الروسية الهجوم بـ "العمل الإرهابي".

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة في سماء المدينة.

ووصف الكرملين الهجوم بالمسيّرات على موسكو بالعمل اليائس من قبل أوكرانيا بسبب انتكاساتها في ساحة المعركة، وفق تعبيره.

في المقابل، قال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن بلاده تخوض "حرب رموز" باستهدافها أبراج موسكو، وهو أول إقرار رسمي بشأن هذه الهجمات التي لا تعلن كييف عادة مسؤوليتها عنها.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب تعود تدريجيا إلى أرض روسيا وتطال مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية.

في السياق نفسه، هدد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بمزيد من المسيّرات "مجهولة الهوية" قائلا إن الحرب قد تنتقل قريبا وبالكامل إلى أراضي روسيا.