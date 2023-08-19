مقتل سوري مشتبه به في هجوم بدمشق خلال عملية دهم في بيروت

لقي شاب سوري مصرعه بعد أن ألقى بنفسه من الدور السابع في عمارة في حي السلم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الشاب وسام مازن دلة من مواليد بلدة التل في ريف دمشق والبالغ من العمر 23 عاما، مشتبه بضلوعه في هجوم بسيارة مفخخة بحي السيدة زينب في دمشق في يوليو/ تموز الماضي، أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وقد تمكن الشاب من دخول لبنان بطريقة غير مشروعة وأقام عند أقاربه في بيروت.

ووفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، فقد أظهرت التحقيقات التي أجراها أمن الحزب في سوريا عن علاقته بالجريمة، وتمت ملاحقته حتى عثر عليه في لبنان.

وأثناء محاولة اعتقاله ألقى بنفسه من الشرفة في محاولة للهرب من عناصر الحزب الذين دهموا المكان.

وقد اقتحم عناصر من حزب الله المنزل الذي يقيم فيه الشاب "خشية مبادرته بالقيام بأي عمل، وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى نفسه من الطابق السابع ونقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة"، وجرى اعتقال 2 من أقاربه.