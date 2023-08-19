الهجوم الثاني خلال ساعات.. إطلاق نار على حاجز إسرائيلي قرب القدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار مساء السبت على حاجز الزعيم التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب القدس المحتلة.

وقناة القناة 14 الإسرائيلية إن منفذي العملية اقتربوا من الحاجز عبر دراجة نارية وأطلقوا النار بكثافة قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل قيام قوات الاحتلال بإغلاق حاجز الزعيم وإطلاق قنابل ضوئية في محيطه، عقب عملية إطلاق النار.

قوات الاحتلال تغلق حاجز الزعيم بالقدس المحتلة وتطلق قنابل ضوئية في محيطه، عقب حدوث إطلاق نار في المكان pic.twitter.com/9vYEskwidE — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 19, 2023

وبعد العملية، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب على الجيش تنفيذ عملية عسكرية جديدة في الضفة الغربية لاستعادة الردع والأمن.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن حكومية ستواصل العمل على تعزيز البنية التحتية والاستيطان في الضفة الغربية.

عملية حوارة

ويأتي هذا العملية بعد ساعات من مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار في حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية، في حين دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى قرى وبلدات جنوب نابلس بحثًا عن منفذي العملية.

وقالت صحف فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرية حوارة، وشنت حملة اعتقالات وتمشيط ومداهمات في قرى عوريف ومادما وبيتا.

بدوره، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الجيش بتعزيز قواته على المحاور الرئيسية وفي محيط المستوطنات في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترًا شديدًا إثر تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، وذلك من أجل اعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، بالإضافة إلى هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.

في المقابل، يشنّ فلسطينيون بين الفينة والأخرى هجمات بإطلاق نار، وعمليات دهس على جنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة.