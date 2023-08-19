السلطة الفلسطينية تعتقل عدي الشحروري المطارد من الاحتلال

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية عدي الشحروري المطارد المطلوب للاحتلال الإسرائيلي، والذي ينتمي لكتيبة طوباس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بعد حصاره لساعات في منطقة الفارعة بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات حصار قوات أمنية فلسطينية الشحروري الذي رفض تسليم نفسه، قبل أن يتمكن أفراد الأمن من اعتقاله مساء أمس الجمعة.

وكان مواطنون غاضبون قد أغلقوا عدة شوارع في طوباس احتجاجا على محاصرة الشحروري، كما اندلعت مواجهات بين الشبان الغاضبين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة التي عززت قواتها في مكان الحدث.

وأثناء حصاره، قال الشحروري في سؤال استنكاري موجها حديثه لأجهزة السلطة "لماذا تحاصرونني أنا أقاوم الاحتلال؟! أنا مطارد للاحتلال فما مشكلتكم معي؟! وأنا لم اقترف أي شيء ضدكم!!".

"أنا زلمة ماشي ضد اليهود.. ليش محاصرني"..

هكذا اعتقلت أجهزة أمن السلطة الشاب المطلوب للاحتلال عدي الشحروري بعد محاصرة منزله لساعات أمس في الفارعة جنوب طوباس pic.twitter.com/zsN2UOhnWW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 19, 2023

وتواصل أجهزة السلطة الوطنية استهداف المقاومين والأسرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية.

في سياق متصل، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتقال الشحروري كما أدانت حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة.

وقالت المجموعة -في بيان- إنها رصدت 727 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري، ضمت عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

وأكد هذه المنظمة الحقوقية أنها وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 حالة عبر أصحابها بوضوح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية شهدت مؤخرا خروج عدة مظاهرات تنديدا بالاعتقالات التي تشنها السلطة الفلسطينية في الضفة، وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين.