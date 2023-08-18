مستقبل الحروب.. 5 دروس من ساحات المعارك في أوكرانيا

مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 بدء الحديث عن حروب المستقبل والطريقة التي ستدار بها تلك الحروب.

نشر معهد هدسون الأميركي تقريرا يتحدث عن الطريقة التي يمكن ان تدار بها حروب المستقبل في ظل الطفرة التنقية التي يشهدها العالم، والدروس المستخلصة من الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ فبراير/ شباط 2022.

وخلص التقرير إلى خمسة نقاط رئيسية وهي:-

1- أن نمط الحرب التقليدي سيبقى سائدا مع بعض التغييرات الطفيفة في الأسلحة والتعامل مع العدو.

وأوضح التقرير ان حرب القرن العشرين لن تختفي قريبا فقد عززت الحرب في أوكرانيا الدرس القديم بأن الجغرافيا هي واحدة من أهم المتغيرات في الحرب. وأن أي خطة حربيه ستضعها أوكرانيا أو روسيا لا بد ان تكون خاضعه لإملاءات الجغرافيا والتضاريس، كما هو الحال مع الحروب منذ قديم الأزل.

وأشار معهد هدسون في تقريره إلى أن الجبال والأنهار والمطر والطين والثلج ستبقى جزءا رئيسا في خوض الحروب.

كما أكد التقرير إلى أن الممارسات القديمة في الحروب ستبقى كما هي من حيث أهمية حفر الخنادق واستخدمها في الحروب. فقد أظهرت الحرب في أوكرانيا أ، جزءا كبيرا من المعارك البرية كانت عبارة عن مناوشات بين وحدات المشاة على طول الخنادق، حيث تقوم وحدات المشاة بالقتال بينما تقوم الوحدات الهندسية ببناء وصيانة مواقع محصنة بطول كيلومترات.

كما ستستمر أهمية سلاح المدفعية في خوض الحروب كما هو حاصل في الحرب على أوكرانيا، لكن عمليات المدفعية باتت أكثر تعقيدا من قبل بسبب الرادارات والمضادات الأرضية والطائرات المسيرة.





2- أسلحة متطورة

وعلى الرغم من ان ديناميكيات ساحة المعركة بقيت كما هي فإن التقنيات التي شهدتها صناعة الأسلحة أحدث تغييرا كبيرا في كيفية إدارة المعركة.

فالخنادق وجدت لتبقى ولكن الطائرات المسيرة تراقبها، وكان عبور الأنهار مهمة شاقة في الحروب السابقة لكن التطور التقني جعل من عبور الأنهار مهمة أقل تعقيدا اذ يمكن قصف الجهة المعادية من طرف النهر وتقدم القوات بعدها.

ووفقا للتقرير، فإن التغيير الأكثر وضوحا في ساحة المعركة الذي أحدثه عصر التقنية الجديدة هو تمكين المشاة على الأرض، فقد يشهد القرن الحادي والعشرون ثورة مشاة ثانية في طور التكوين.

فالأسلحة المضادة للدبابات ذات القدرة على الهجوم أعطت وحدات المشاة ميزة غير متماثلة ضد الدروع الثقيلة، خاصة في المناطق الحضرية والضواحي.

كما حولت منظومات الدفاع الجوي المحمولة أطقم الدفاع الجوي الأرضية إلى وحدات متنقلة وخطيرة.

وساهمت الطائرات المسيرة سواء المحملة بالصواريخ او الانتحارية في إعادة تشكيل ساحة لمعركة وهو ما شهدته ساحة المعركة في أوكرانيا.





3- لاعبون جدد

شهدت الحرب على أوكرانيا ظهور لاعبين جدد في ساحة المعركة تمكنوا من التأثير على مجريات الحرب ومسارها، وأشار تقرير معهد هدسون الى ان الفاعلون الجدد هي الشركات الأمنية مثل فاغنر الروسية وإيروروزفيدكا الأوكرانية.

كما توقعت التقرير أن تظهر المزيد من الكيانات الشبيهة بفاغنر في الفضاء السوفيتي السابق في محاولة للاستفادة من "تآكل قدرات الدولة الروسية".

فيما تعمل مجموعة إيروروزفيدكا على تطوير طائرات بدون طيار وحلول شبكات للقوات المسلحة الأوكرانية. وبعد الحرب الروسية، قامت مجموعة التكنولوجيا الفائقة بتطوير ونشر طائرة آر-18 أوكتوكوبتر، التي تحمل قنابل آر كي جي-1600 المضادة للدبابات، لتدمير الدبابات الروسية قبل أن تصل إلى منطقة القتال.

يوضح صعود فاغنر وإيروروزفيدكا كيف أن مستقبل الحرب لا يقتصر على القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة التقليدية غير الحكومية.

4- الطائرات المسيرة

كما أشار الى التقرير الى ان الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة التي يستخدمها الروس والمركبات المسيرة البحرية الصغيرة عن بعد التي تستخدمه أوكرانيا ستصبح منتشرة في كل مكان ويصعب القضاء عليها، مما يشكل تهديدا متزايدا للنموذج الدفاعي الصناعي الحالي في انحاء مختلفة من العالم.

5- تحديث ساحة المعركة

يستمر الصراع المسلح في ساحة المعركة، ويحتدم القتال العنيف ، لكن الجيوش لا تزال في مكانها إلى حد كبير.

في منطقة الهجوم الجنوبية ، تسجل القوات المسلحة الأوكرانية تقدما محدودا على طول محوري أوريخيف وفيليكا نوفوسيلكا. روبوتين في منطقة زاباروجيا أوروزين في منطقة دونيتسك هما محور العمل الهجومي لأوكرانيا على طول هذه المحاور. وفقا للمخابرات البريطانية ، نشر الروس وحدات رمضان قديروف الشيشانية ، كتيبة فوستوك أخمات ، للاحتفاظ بالخط في روبوتين.

في وقت كتابة هذا التقرير ، اكتشفت جهود تحديد الموقع الجغرافي دبابات قتال رئيسية من طراز تي 72 الأوكرانية إلى الشرق من روبوتين، وتنظر بعض التقييمات إلى هذا الدليل على أن الجيش الأوكراني يحاول على الأرجح الالتفاف على الدفاعات الروسية في المدينة.

وفي المقابل تكثف روسيا العمل الهجومي الروسي حول خاركيف، لكنه فشل في إحداث تغييرات كبيرة على الأرض. من المحتمل أن تعتبر القيادة العسكرية الروسية هذه العمليات القتالية في الشمال محاولة لإلهاء أوكرانيا عن جهودها الرئيسية في المحور الجنوبي.