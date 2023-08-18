غوتيريش: الأمم المتحدة تسعى لإيصال مساعدات لإنقاذ 250 مليون شخص العام الجاري

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الجمعة- أن العمليات الإنسانية العالمية لعام 2023 تهدف إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى 250 مليون شخص في 69 دولة.

وأعرب غوتيريش، في كلمة متلفزة خلال حفل تكريم جميع العاملين في المجال الإنساني تحت شعار "مهما كان"، عن أسفه كون التمويل "يقل كثيرا" عن الحجم المطلوب (من دون تحديد رقم)، قائلا إنه من غير المقبول في وقت تتكاثر فيه الأزمات أن يضطر العاملون في المجال الإنساني إلى خفض المساعدات التي يقدمونها إلى ملايين المحتاجين.

وتابع "تضاعفت أيضا تحديات أخرى على مدى السنوات العشرين الماضية من توترات جيوسياسية متصاعدة، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحملات الاعتداء والتضليل المتعمدة".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العمليات الإنسانية العالمية للعام الجاري تهدف إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى 250 مليون شخص في 69 دولة.

ويُحتفى سنويا باليوم العالمي للعمل الإنساني يوم 19 أغسطس/آب، وهو مناسبة للتعريف بمن يخاطرون بأنفسهم لأداء الواجب في مجال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن حشد الجماهير للدعوة إلى العمل الإنساني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت -يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2008‎- اعتبار 19 أغسطس/آب يوما عالميا للعمل الإنساني لتزامنه مع حلول الذكرى السنوية للهجوم على مقر المنظمة الدولية بالعاصمة العراقية بغداد عام 2003.

وأسفر الهجوم حينها عن مقتل 22 موظفا وإصابة أكثر من 150 آخرين.