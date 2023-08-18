عقوبات روسية جديدة على مدعي الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين

أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على وزراء وصحافيين بريطانيين ومدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أصدر في منتصف مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة إلى "الدعم العسكري الراسخ الذي توفره لندن لأوكرانيا والتنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا".

وفي المجموع، أضيف 54 شخصا إلى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.

وتستهدف موسكو كريم خان منذ أن أصدر في منتصف مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق بوتين، متهما إياه بارتكاب جريمة حرب "للترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين، في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي نفته الحكومة الروسية بشدة.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أدرجت وزارة الداخلية الروسية خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.





شخصيات محورية

ومن بين الذين شملتهم العقوبات الجديدة "وزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايزر التي تمارس ضغطا شديدا لعزل روسيا على الساحة الرياضية الدولية، وأنابيل غولدي نائبة وزير الدفاع البريطاني المسؤولة عن تسليم الأسلحة لأوكرانيا"، بحسب البيان.

واستهدفت العقوبات أيضا صحافيين بريطانيين في "بي بي سي" وصحيفتي "غارديان" و"دايلي تلغراف"، تتهمهم موسكو بـ"الضلوع في نشر معلومات خاطئة" عن روسيا و"دعم أنشطة الإعلام والدعاية" لكييف.

يشار إلى أن لندن من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022.