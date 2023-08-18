روسيا تحبط هجوما على موسكو وتقييم أميركي متشائم بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

أعلنت هيئة الطيران الروسية استئناف حركة الملاحة في 4 مطارات بموسكو بعد إغلاقها مؤقتا بالتزامن مع هجوم أوكراني بمسيرة على المدينة، وفي حين أعلن مسؤول أميركي أن بلاده وافقت على إرسال طائرات "إف-16" المقاتلة من الدانمارك وهولندا إلى أوكرانيا، أفادت صحيفة واشنطن بوست أن تقييم الاستخبارات الأميركية يشير إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد لن يمكّن من تحقيق الهدف بقطع الجسر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت السلطات الروسية إن المسيرة الأوكرانية غيّرت مسارها بعد أن استهدفتها أسلحة الدفاع الجوي، وسقطت على مبنى غير سكني دون وقوع أي إصابات.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن حريقاً شب في مبنى الشحن بميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وأدى إلى احتراق منصات خشبية.

وأفادت الوزارة أن الحريق شب على مساحة 1300 متر مربع، دون الإعلان عن وقوع قتلى أو إصابات.

وفي تطورات ميدانية أخرى، قال المتحدث باسم قوات المركز بالجيش الروسي ألكسندر سافتشوك إن قواته صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية باتجاه سفاتوف وكراسنو ليمان، وقصفت مراكز ومواقع قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية بمناطق عدة.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن سفينتين حربيتين تابعتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم أمس الخميس، مشيرة إلى أنهما أطلقتا النار على القارب ودمرتاه قبل وصوله لهدفه جنوب غرب سيفاستوبول بالبحر الأسود.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية باتجاه كوبيانسك، بينما أعلنت قوات الشرق بالجيش الروسي أنها أحبطت محاولة تعزيز وتبديل عناصر للقوات الأوكرانية على جبهة أوروجيني.





ونشرت الوزارة صورا قالت إنها لقوات المدفعية أثناء استهدافها منشآت وبنية تحتية ومعدات عسكرية أوكرانية. كما نشرت صورا قالت إنها لاستهداف القوات الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتحاه سيفيريسك قبل أن يتم إحباط العملية.

في المقابل، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية أندريه كوفاليف إن الهجوم الذي نفذته القوات الروسية باتجاه أوروجيني في مقاطعة دونيتسك باء بالفشل.

وأكد كوفاليف أن القوات الأوكرانية أحبطت كذلك محاولات تقدم روسية في محيط مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف.

وقالت القوات الأوكرانية إنها شنت ضربات جوية على مواقع ومعدات عسكرية روسية، كما قصفت أيضا منظومات صواريخ للدفاع الجوي الروسية، ومستودعات ذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية.

ونشرت قيادة عمليات الجنوب بالجيش الأوكراني صورا قالت إنها لتدمير قارب روسي أثناء محاولة إنزال برمائي على الضفة الغربية لنهر دنيبر، في مقاطعة خيرسون جنوب شرقي أوكرانيا. وقالت أيضا إن الجيش نفذ هذه المهمة بواسطة مسيرات انتحارية.

من جهته، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات إن حديث موسكو عن أنها هي من تنتج طائراتها المسيرة إنما هو محاولة لإبعاد الشبهات عن إيران التي تزود القوات الروسية بمسيرات شاهد.





طائرات "إف-16"

وفي تطور ذي صلة، أعلنت الدانمارك حصولها على موافقة أميركية لإرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بمجرد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أرسل خطابين لنظيريه الدانماركي والهولندي يؤكد فيهما الدعم الكامل لنقل "إف-16" لأوكرانيا. وأكد الوزير في خطابه أن الموافقة على إرسال المقاتلات لأوكرانيا ستتيح لكييف الاستفادة الكاملة من قدراتها الجديدة بمجرد اكتمال تدريب أول مجموعة من الطيارين.

وقال بلينكن في خطابيه "يظل من الحيوي أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد عدوان روسيا المتواصل وانتهاكها سيادتها".

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات "إف-16" أميركية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وكانت كييف أعلنت أمس أنها تسلّمت من ألمانيا نظام "إيريس-تي" الصاروخي المضاد للطائرات، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك -عبر وسائل التواصل- إنه بفضل هذا النظام ستصبح أجواء البلاد محمية بشكل أفضل، في مواجهة الهجمات الروسية.

وفي برلين، نشرت الحكومة الألمانية قائمة محدثة بمعدات عسكرية جديدة قدمتها لأوكرانيا، بينها منظومتا إطلاق للنسخة قصيرة المدى من نظام "إيريس-تي" للدفاع الجوي.

كما ضمت القائمة 10 رادارات للمراقبة الأرضية، من طراز "جي أو 12″ وشاحنات ثقيلة، وأكثر من 4 آلاف قنبلة دخان.

تقييم أميركي

وفي سياق متصل، نقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن تقييم الاستخبارات الأميركية بشأن كييف يشير إلى أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لن يمكنها من تحقيق هدفها بقطع الجسر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

ووفقا للتقييم الاستخباراتي الأميركي، فإن القوات الأوكرانية نجحت في التقدم على محاور عدة وحققت مكاسب تدريجية، لكنها لم تنجح حتى الآن في اختراق خط الدفاع الرئيسي للقوات الروسية.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن مسؤولا رفيعا في إدارة الرئيس جو بايدن كشف أن المشكلة تتمثل في اختراق الخط الدفاعي الرئيسي للقوات الروسية، مستبعدا أن تكون مقاتلات "إف-16" أو الصواريخ طويلة المدى ستشكل علاجا حاسما لهذه المعضلة.