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تشمل مناورات سنوية.. خطة أميركية يابانية كورية جنوبية لزيادة التعاون العسكري

من اليسار جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول JAPAN G7 SUMMIT G7 leaders' photo session 21.5.2023 07:37:34 by JAPAN POOL Description epa10642781 U.S. President Joe Biden, from left, Japanese Prime Minister Fumio Kishida and South Korean President Yoon Suk Yeol pose for a photo session during the G7 Hiroshima Summit in Hiroshima, Japan, 21 May 2023. The G7 Hiroshima Summit began 19 May and will conclude 21 May. EPA-EFE/JAPAN POOL JAPAN OUT, NO SALES ID: 11487376 Size: 3984px x 2656px Publishing Time: Sun, 21 May 2023 08:13:03 GMT Special instructions JAPAN OUT, NO SALES
لقاء سابق بين الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (وسط) ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (الأوروبية)
18/8/2023

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيتفقون خلال قمة ثلاثية -اليوم الجمعة- على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة سنوية، كما سيتعهدون بالتشاور في ما بينهم في حال نشوب أزمات.

وقال سوليفان إن ما سيلتزم به القادة -خلال القمة التي ستعقد الجمعة في منتجع كامب ديفيد الأميركي- هو عملية تخطيط لسنوات عدة، من أجل تدريبات عسكرية في المجالات كافة.

وأكد أن القمة ستشكل عهدا جديدا من التعاون الثلاثي، وستمهد الطريق لتحالف طويل المدى بين الدول الثلاث.

وأضاف أن التحالف بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أي دولة، كما أنه لا يمهد لوصول حلف الناتو إلى المحيط الهادي.

وأعرب سوليفان عن قلق واشنطن إزاء تنامي التعاون الروسي الكوري الشمالي في مجالي الأمن والتكنولوجيا.

أهداف القمة

وكان مسؤولون بارزون من طوكيو وواشنطن وسول كشفوا النقاب عن أن قادة البلدان الثلاثة سيتفقون على مجموعة من المبادرات لجعل إطار تعاونهم أكثر استدامة، والاستفادة من فوائد التقارب الأخير بين الجارتين الآسيويتين (اليابان وكوريا الجنوبية)، وسط تزايد نفوذ الصين وتهديد كوريا الشمالية المتصاعد.

وقال المسؤولون -الذين لم تذكر أسماؤهم- إن المبادرات ستشمل عقد قمة ثلاثية مرة واحدة على الأقل في العام، وإجراء تدريبات دفاعية مشتركة بشكل متكرر، وتعزيز سلاسل التوريد لأشباه الموصلات وغيرها من العناصر الصناعية الرئيسية، والعمل عن كثب على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتهدف القمة إلى ترسيخ التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة وحليفاها الرئيسيان بشرق آسيا خلال الأشهر الأخيرة، وإعطاء الأولوية لتأكيد الوجود الأميركي في المنطقة، إذ تسهم في تكثيف المنافسة الإستراتيجية مع الصين.

وعقدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قمة ثلاثية لأول مرة عام 1994، وبالإضافة إلى ذلك، عقدت أكثر من 10 مناسبات مماثلة على هامش التجمعات المتعددة الأطراف الأكبر حجما.

ويخطط قادة الدول الثلاث لإصدار بيان مشترك يلخص نتائج القمة المستقلة، بالإضافة إلى وثيقة منفصلة تحدد مبادئ تعاونهم لرسم اتجاه متوسط وطويل الأجل.

المصدر : الجزيرة + وكالات