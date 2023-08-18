بوتين يبحث هاتفيا مع رئيسي إمكانية انضمام إيران لعضوية بريكس

أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية -نقلا عن الكرملين- بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي -بحثا في اتصال هاتفي الخميس- إمكانية انضمام إيران في المستقبل لعضوية مجموعة "بريكس".

وأضافت تاس أن بوتين ورئيسي أكدا مجددا دعمهما لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والنقل والطاقة والخدمات اللوجيستية.

ومن المقرر أن تبحث مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة -التي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- خلال قمة تستضيفها جنوب أفريقيا الشهر المقبل إمكانية التوسع.

و"بريكس" من التجمعات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، ومن المقرر أن يعقد قادتها قمّتهم الـ15 بين 22 و24 أغسطس/آب الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

ويشمل برنامج عمل قمة "بريكس" المرتقبة بحث الطلبات التي تقدمت بها العديد من الدول للانضمام إلى المجموعة، وعددها حتى آخر إعلان رسمي 23 دولة، بينها 8 عربية.