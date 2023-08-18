أخبار|البحرين

أميركا تبدي قلقها بشأن وضع السجون في البحرين

epa02416987 Bahraini anti-riot police guard the court house in the Bahraini capital Manama Bahrain on 28 October 2010. The trial of 25 key-ring leaders of an all-Shiite alleged terror group that the authorities in Bahrain accuse of conspiring to overthrow the régime began 28 October 2010 accompanied by tight security around the court house and many of the Shiite villages. The trial, where some of the defendants face life in prison if convicted, is taking place at a sensitive time as the small Gulf island prepares to go the polls on 30 October 2010 for a critical second-round parliamentary and municipal elections vote. EPA/Mazen Mahdi
عناصر من الشرطة أمام مقر محكمة بحرينية بالمنامة أثناء محاكمة نشطاء في وقت سابق (الأوروبية)
18/8/2023

أعلنت الولايات المتحدة أنها أعربت للبحرين عن قلقها بشأن الوضع في سجون المملكة بعد أن بدأ سجناء إضرابا عن الطعام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحفيين "نحن على علم ونشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بهذا الإضراب عن الطعام".

وأضاف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "أعرب عن قلقه بشأن بعض هذه التقارير" خلال اجتماع عقده مع مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في 20 يوليو/تموز.

وتابع باتل "نحث البحرين على مواصلة إحراز تقدم في إصلاحات القضاء الجنائي وضمان احترام معايير حقوق الإنسان".

وقد دشن ناشطون بحرينيون، في وقت سابق، حملة تضامنية مع معتقلين يخوضون إضرابا عن الطعام داخل السجون البحرينية منذ السابع من أغسطس/آب الجاري، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد نقلت عن عدد من المعتقلين مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية في مركز الإصلاح، كزيادة الوقت المحدد للتشمس والوقت المخصص للزيارة، وإزالة الحاجز الزجاجي خلال زيارات ذويهم، والنظر في حقهم بالخلوة الشرعية.

كما تضمنت المطالب -وفقا للمؤسسة الوطنية التي زار ممثلوها مركز الإصلاح واستمعوا لمطالب المعتقلين- النظر في تفعيل حق ذوي الأحكام الطويلة بالخروج للمشاركة في مراسم العزاء حال وفاة أحد ذويهم، وحقهم في إقامة صلاة الجماعة.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية