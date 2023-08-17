يقوّض حل الدولتين.. الخارجية الأميركية تجدد معارضتها لتوسع الاستيطان بالضفة الغربية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الخميس-، إن واشنطن تعارض بشدة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية؛ لأنه يقوّض حلّ الدولتين.

وأوضح فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، إن الوزير بلينكن أبلغ وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، اليوم الخميس بأهمية خفض التصعيد.

وأوضح باتيل أن بلينكن جدّد التزام واشنطن بحلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة كشفت -مرارًا- عن معارضتها لتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلية، كونه سلوكًا أحاديًا يقف عائقًا أمام حلّ الدولتين.

وفي 13 يوليو/حزيران الماضي، أعرب منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، عن "مخاوف" بلاده من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلًا إن السياسة الأميركية ترفض أيّ قرارات أحادية تهدف إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بيانًا انتقد فيه تحركات الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على مستوطنة "حومش" في الضفة الغربية.

أرقام قياسية

منذ بداية العام الجاري، تعهدت إسرائيل مرتين على الأقل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير أن هذه الأيام سجّلت "ارتفاعًا قياسيًا" في التوسع الاستيطاني.

وتسلّمت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها نهاية العام الجاري، لتطلق -وفقًا للمعطيات- أكبر عملية استيطان على الأقل منذ 2012، إذ دفعت الحكومة الحالية مخططات لإقامة 12 ألفًا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسب معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الحكومة الإسرائيلية نشرت -أيضًا- مناقصات لبناء 1289 وحدة استيطانية، مما يرفع إجمالي عدد الوحدات إلى أكثر من 14 ألفًا.

وحسب المعطيات، فإن أكبر هذه المخططات كانت في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، حيث أُقرّت 1475 وحدة استيطانية، ومستوطنة "عيلي" شمال شرق رام الله، التي أُقرّ فيها 1081 وحدة استيطانية.

يضاف إلى ذلك مستوطنة "كوخاف يعقوب" وسط الضفة الغربية، حيث أُقرّت 627 وحدة استيطانية، و"جفعات زئيف" شمال غرب القدس، التي أُقرّ فيها 559 وحدة استيطانية.

كما أُقرّ بناء 350 وحدة استيطانية في مستوطنة "ألكناه" القريبة من نابلس، و374 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة، و380 وحدة في مستوطنة "كيدوميم" شمالي الضفة، إضافة إلى التوسعات في العديد من المستوطنات الأخرى.

من جهتها، قالت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، المتخصصة في قضايا القدس، إن السلطات الإسرائيلية تبحث مخططات لإقامة 7082 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.