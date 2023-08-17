وفد عماني يصل صنعاء لبحث استئناف عملية السلام في اليمن

أفاد مراسل الجزيرة بأن وفدا عمانيا وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، لإجراء مباحثات مع قيادة الحوثيين من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.

وفي خبر مقتضب، أفادت قناة "المسيرة" -الناطقة باسم الحوثيين- بأن وفد وساطة عمانيا وصل إلى مطار صنعاء الدولي برفقة رئيس الوفد التفاوضي بالجماعة محمد عبد السلام.

من جهته، قال عبد السلام -في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- إنه وصل مع وفد عماني إلى صنعاء "للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية، وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية"، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وأمس الأربعاء، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن مكتبه يعمل حاليا على دعوة أطراف النزاع في البلاد للاجتماع لتحقيق تسوية مستدامة للصراع.

وقال في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن أطراف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن الحلول، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة، وخصوصا الاتفاق على طريق للتقدم يشمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية جامعة.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تزامنا مع مباحثات يعقدها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، الذي بدأ الاثنين الماضي زيارة إلى دول الخليج، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.