وزير خارجية إيران يصل الرياض لأول مرة بعد استئناف العلاقات

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة السعودية الرياض -اليوم الخميس- في أول زيارة رسمية له للمملكة منذ استئناف العلاقات بين البلدين مارس/آذار الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنّ عبد اللهيان وصل إلى مطار الرياض في زيارة تستمر يوما، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي.

وقال التلفزيون الإيراني إن الزيارة ستستمر يوما واحدا، وستركز على العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى -يونيو/حزيران الماضي- مسؤولين إيرانيين في طهران، في أول زيارة يقوم بها إلى إيران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.





وأعادت إيران فتح سفارتها في الرياض يونيو/حزيران الماضي، وعينت علي رضا عنايتي -سفيرها السابق لدى الكويت- سفيرا جديدا لدى السعودية.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني -في وقت سابق هذا الأسبوع- بأن عنايتي سيرافقه في رحلته إلى السعودية ليبدأ مهام عمله رسميا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفارة السعودية استأنفت عملها في طهران الأسبوع الماضي، لكن الرياض لم تؤكد ذلك أو تسمّي سفيرا لدى طهران.

وتوصلت السعودية وإيران مارس/آذار الماضي لاتفاق -بوساطة صينية- على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين عام 2016 بعدما هاجمت مجموعات سفارة الرياض في طهران.