واشنطن تعمل على تأمين عودة جندي أميركي فرّ إلى كوريا الشمالية

أكّدت الولايات المتّحدة الأربعاء أنّها تواصل العمل من أجل تأمين عودة جندي أميركي فرّ إلى كوريا الشمالية، رافضة التعليق على تصريحات نسبتها إليه بيونغ يانغ.

وكانت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية قد أبلغت في وقت سابق أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ يريد اللجوء إلى أرضيها أو أي دولة أخرى بسبب ما وصفته بالمعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأميركي.

ويعد هذا أول اعتراف علني من كوريا الشمالية بعبور كينغ من جارتها الجنوبية في 17 يوليو/ تموز الماضي.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل "ما زلنا نركّز على تأمين عودته".

وأوضح أنّ "أولوية الإدارة هي إعادة الجندي كينغ إلى الوطن، ونحن نعمل من خلال جميع القنوات المتاحة لتحقيق هذه النتيجة".

وأكّد باتل أنّه لم يجرِ أيّ اتصال مع كوريا الشمالية منذ بيان الثلاثاء، وأنّ الولايات المتّحدة تبذل جهودا عبر السويد التي ترعى المصالح الأميركية في بيونغ يانغ.

وسبق لواشنطن أن قالت إنّ كينغ عبَر الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية "عمدا ودون إذن".

