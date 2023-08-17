مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب في عملية للجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرًا من حركة الشباب، في عملية عسكرية بمحافظة جلجُدو وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عبد الله علي عانود، في مؤتمر صحفي إن "الجيش الوطني قتل في عملية عسكرية نحو 30 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، في محافظة جلجُدود بولاية غلمدغ الإقليمية (وسط)"، دون تفاصيل إضافية.

وأعلنت السلطات الصومالية -الثلاثاء الماضي- مقتل 5 من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية مخطّطة في غلمدغ.

ويشنّ الجيش الصومالي، منذ أشهر حربًا ضد مقاتلي حركة الشباب في معظم محافظات البلاد، واستطاع استعادة السيطرة على عدد من المدن التي كانت تحت سيطرة الحركة.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربًا ضد حركة "الشباب"، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطُردت حركة الشباب من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها تبقى منتشرة في مناطق ريفية واسعة.