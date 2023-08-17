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10 قتلى بتحطم طائرة صغيرة على طريق في ماليزيا

Members of the fire and rescue department inspect the crash site of a plane in Shah Alam, Malaysia's Selangor state on August 17, 2023. - A light plane crashed on a street in Malaysia's central Selangor state on Thursday, killing eight people on board and two motorists on the ground, authorities said. (Photo by Muhammad Lutfi / AFP)
الطائرة تحطمت بمدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور (الفرنسية)
17/8/2023

أعلنت الشرطة الماليزية مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة -اليوم الخميس- وسقوطها على طريق سريع في ولاية سيلانغور غرب البلاد.

ونقلت وكالة برناما الماليزية عن الشرطة قولها إن الطائرة تحطمت بمدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

وكان على متن الطائرة 8 أشخاص -6 ركاب وطاقم من شخصين- إضافة إلى مقتل سائقي سيارة ودراجة نارية إثر إصابتهما بحطام الطائرة، وفق المصدر.

ووفقا لهيئة الطيران المدني الماليزية، حلقت طائرة من طراز "بيتشكرافت 390" من مطار لانكاوي الدولي، وكانت تتجه إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في رحلة داخلية عند وقوع الحادث.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات