10 قتلى بتحطم طائرة صغيرة على طريق في ماليزيا

أعلنت الشرطة الماليزية مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة -اليوم الخميس- وسقوطها على طريق سريع في ولاية سيلانغور غرب البلاد.

ونقلت وكالة برناما الماليزية عن الشرطة قولها إن الطائرة تحطمت بمدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

Sebuah pesawat kecil yang tidak diketahui jenisnya setakat ini dikatakan jatuh terhempas di Elmina, Shah Alam sebentar tadi. Ketika ini, bnyak video kejadian sedang tersebar di kumpulan2 wasap… Ada pihak mendakwa seorang penungang motosikal maut apabila kapal berkenaan jatuh… pic.twitter.com/44Y8ZbS8k7 — MYNEWSHUB (@mynewshub) August 17, 2023

وكان على متن الطائرة 8 أشخاص -6 ركاب وطاقم من شخصين- إضافة إلى مقتل سائقي سيارة ودراجة نارية إثر إصابتهما بحطام الطائرة، وفق المصدر.

ووفقا لهيئة الطيران المدني الماليزية، حلقت طائرة من طراز "بيتشكرافت 390" من مطار لانكاوي الدولي، وكانت تتجه إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في رحلة داخلية عند وقوع الحادث.