لوكاشينكو: بيلاروسيا ستستخدم أسلحة نووية تكتيكية إذا تعرضت لعدوان

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس أن بلاده ستستخدم أسلحة نووية تكتيكية في حال تعرضها لأي عدوان.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة عبر الإنترنت مع الصحفية الأوكرانية الموالية لروسيا ديانا بانتشينكو "يمكن أن يكون هناك تهديد واحد فقط.. عدوان واحد فحسب على بلدنا. إن بدأ العدوان على بلدنا من بولندا أو ليتوانيا أو لاتفيا، فسنرد على الفور بكل ما نملك".

وكان الرئيس البيلاروسي أكد في يونيو/حزيران الماضي بدء نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا.

وأشار إلى أن بعض تلك الأسلحة أقوى 3 مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان عام 1945.

وقبل أيام، قال لوكاشينكو إن نشر أسلحة نووية في البلاد رد فعل مناسب على عسكرة أوروبا الشرقية، على حد تعبيره.





الحرب على أوكرانيا

وتحدث لوكاشينكو في المقابلة الصحفية عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يدفع بلاده للدخول طرفا فيها.

وقال للصحفية الأوكرانية "إن لم تعبر أوكرانيا حدودنا فلن ندخل أبدا هذه الحرب الشرسة لكننا سنساعد روسيا دوما".

وأقر بأن بعض وحدات الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية من أراضي بيلاروسيا، قائلا إنه يعتقد بأن روسيا حققت أهدافها من "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ودعا لوكاشينكو إلى إجراء مفاوضات بين كييف وموسكو بشأن كل القضايا، بما في ذلك مستقبل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، معتبرا أن رفض السياسيين الأوكرانيين للتفاوض قد يؤدي لانقلاب عسكري في بلادهم.

وتحدث الرئيس البيلاروسي عن توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإعطاء جزء من أوكرانيا لبولندا.

وبشأن العلاقة مع الصين، قال لوكاشينكو إن التعاون العسكري معها ثنائي غير موجه ضد أي دولة أخرى أو طرف ثالث، مضيفا أن نظرتي بكين ومينسك للنظام العالمي متطابقتان.