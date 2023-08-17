عاجل | وزير الخارجية السعودي: أكدت لنظيري الإيراني تطلعنا إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية السعودي: أكدت لنظيري الإيراني تطلعنا إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية السعودي: أكدت حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين خاصة في الجوانب الأمنية

وزير الخارجية السعودي: رغبتنا صادقة لتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين

وزير الخارجية الإيراني: أجريت مع نظيري السعودي محادثات بناءة والعلاقات بين البلدين تسير في اتجاه صحيح