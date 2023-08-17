تركيا وجّهت تحذيرا لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود

قالت الرئاسة التركية -اليوم الخميس- إن السلطات التركية حذّرت نظيرتها الروسية، بعد حادثة سفينة الشحن في المياه الدولية بالبحر الأسود.

وذكرت أنقرة في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) "في أعقاب حادثة السفينة، جرى تحذير النظراء في روسيا بالطريقة الملائمة، لتجنّب مثل هذه المحاولات التي ستؤدي إلى تصعيد التوتر في البحر الأسود".

وكانت روسيا أفادت -الأحد الماضي- في بيان أن سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لها أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على السفينة "سوكرو أوكان"، التي ترفع علم دولة بالاو، لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب للتوقف من أجل التفتيش.

وصعد أفراد من الجيش الروسي إلى السفينة لإجراء تفتيش، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء إسماعيل الأوكراني.

وجاء الحادث في خضم تصاعد الهجمات في منطقة البحر الأسود، عقب قرار روسيا عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الشهر الماضي.

وردّت الرئاسة على الناقدين -اليوم الخميس- قائلة إن الرد على الحادث متروك من الناحية الفنية لبالاو، مضيفة أنه "حتى لو كان مالك السفينة سوكرو أوكان تركيًا، فإن السفينة لا ترفع العلم التركي".

وأضافت "في القانون الدولي، تعدّ (دولة العلم) أهم من اسم السفينة، أو جنسية طاقمها".