السويد ترفع مستوى التهديد الأمني وتخشى هجمات إرهابية

قال جهاز الأمن السويدي اليوم الخميس إنه رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد من الثالث إلى الرابع على مقياس من 5 مستويات، على خلفية ما اعتبره تداعيات حرق المصحف الكريم في هذه الدولة الإسكندنافية.

وأوضح جهاز الأمن السويدي في بيان أن "التهديد ضد السويد تغير تدريجيا وتزايد التهديد بوقوع هجمات عنيفة خلال العام". وأضاف الجهاز أن السويد "تحولت من كونها هدفا مشروعا للهجمات الإرهابية إلى اعتبارها هدفا له أولوية".

في سياق متصل، أعلنت السلطات الدانماركية أنّها ستمدّد العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة المفروضة على الحدود منذ أشهر، في أعقاب حرق نسخ من القرآن في هذا البلد وفي السويد المجاورة.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة على الحدود منذ فرضها في الثالث من أغسطس/آب الجاري.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول المنطقة والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها حرق وتدنيس المصحف الشريف.