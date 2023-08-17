روسيا تعلن إحباط هجوم على بلدة معروفة بتخصيب اليورانيوم

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي -اليوم الخميس- عن إحباط هجوم على محطات اتصالات في بلدة معروفة بإنتاج اليورانيوم المخصب، تابعة لمنطقة سيبيريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الجهاز قوله إن المحاولة وقعت في بلدة زيلينوغورسك بمنطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

وأضافت الوكالة أن الجهاز اعتقل شخصين ينتميان لجماعة تعرف باسم "مواطني يو إس آر آر" كانا يخططان لتفجير محطات اتصالات تابعة لشركة "روستليكوم" الحكومية للاتصالات وشركة "ترانستليكوم" للاتصالات.

ويطلق اسم جماعة "مواطني يو إس آر آر" على جماعات مختلفة، وقد صنفتها وزارة العدل الروسية بأنها متطرفة عام 2022.

ويقطن زيلينوغورسك ما يزيد قليلا على 65 ألف مواطن بمنطقة كراسنويارسك في سيبيريا، وتمارس منذ حقبة الاتحاد السوفياتي أنشطة تخصيب يورانيوم لفائدة البرنامج النووي. ولا تزال البلدة مغلقة ويحتاج دخولها لتصريح خاص.