الصليب الأحمر يتجه لوقف الإدارة المالية لمستشفيات في أفغانستان

أعلن متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان اليوم الخميس أن المنظمة ستنهي -على الأرجح- الإدارة المالية لـ25 مستشفى في أفغانستان بسبب قيود التمويل.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث ديوجو ألكانتارا "على الرغم من أننا مستمرون في التواصل مع وزارات الحكومة والجهات المانحة والمنظمات للتوصل لآليات بديلة ومستدامة لدعم قطاع المستشفيات، فمن المتوقع وصول برنامج المستشفيات إلى نهايته تدريجيا، مبدئيا بنهاية أغسطس/آب (الجاري)".

وأضاف ألكانتارا أن الصليب الأحمر ليس لديه تفويض ولا موارد لمواصلة التشغيل الكامل لقطاع الرعاية الصحة العام في أفغانستان على المدى الطويل.

وأوضح المتحدث نفسه أن الصعوبات المالية التي يواجهها الصليب الأحمر تزايدت، مشيرا إلى أن المسؤوليات الكاملة للخدمات الطبية ستعود إلى وزارة الصحة العامة الأفغانية.

ولم تتضح بعد المبالغ المطلوبة لتمويل العمليات، الذي يشمل دفع المرتبات ونفقات أخرى في عديد من مستشفيات أفغانستان الكبرى التي تقدم خدماتها للملايين، كما لم يتضح إذا ما كانت السلطات الأفغانية ستتمكن من تغطية تلك المبالغ من ميزانيتها.

ويأتي إنهاء البرنامج في وقت تتزايد فيه المخاوف من تبعات خفض المساعدات الإنسانية لأفغانستان بعد عامين من سيطرة حركة طالبان على السلطة، ووقف أغلب أشكال المساعدة الدولية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني.

وأبريل/نيسان الماضي، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مجلس إدارتها أقر خفض نفقات بقيمة 430 مليون فرنك سويسري (475 مليون دولار) خلال العام الجاري وأوائل العام المقبل، وتقليص العمليات في بعض المواقع مع توقع انخفاض ميزانيات المساعدات الإنسانية.