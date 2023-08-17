الجيش الإيراني يجدد تأكيد سيادته على الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العقيد أبو الفضل شكارجي إن بلاده لا تجامل أي طرف في مسألة الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) المتنازع عليها مع الإمارات، مؤكدا سيادة بلاده على هذه الجزر.

وأضاف -خلال تصريح له الأربعاء- أن المناورات التي أجراها الجيش الإيراني قبل أسابيع في المياه الخليجية، كانت رسالة تحذير في هذا الشأن، مشددا على أنه لا ضرورة لحضور الدول الأجنبية لمياه الخليج.

وقال إن طهران تؤكد لدول المنطقة أنها ليست مضطرة لأن ترهن أمنها للدول الغربية، داعيا دول المنطقة إلى أن تكون حذرة حتى لا تتأثر بالحرب النفسية التي يشنها الغرب، وألا تنخرط في أي نزاع مع إيران، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة تسنيم عن شكارجي قوله "إن الأعداء يحاولون دائما خلق الفوضى في هذه المنطقة لإظهار أن وجودهم مشروع".

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري أكد في أبريل/نيسان الماضي أن إيران تعتزم إنشاء مساكن في الجزر، وخلق فرص عمل فيها.