الادعاء يطلب بدء محاكمة ترامب في قضية "تلاعبه بانتخابات 2020"

طلبت المدعية العامة في قضية "محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020″، تحديد يوم 4 مارس/آذار القادم موعدا لبدء محاكمته.

وفي حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات مساء يوم "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشحي الحزبين لاستحقاق 2024، ويأتي قبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.

غير أنه من المرجح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنيا، إذ يواجه ترامب 4 محاكمات جنائية، في خضم حملته الرئاسية لانتخابات عام 2024.

تهم عدة

ووُجهت إلى ترامب تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم، الاثنين الماضي، إثر تحقيق موسع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.

كما وجهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، فاني ويليس تهما عدة إلى 18 شخصا على صلة بالقضية، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق مارك ميدوز.

وقالت ويليس إن ترامب وباقي المتهمين لديهم متسع حتى ظهيرة يوم 25 أغسطس/آب للاستسلام طوعا وتسليم أنفسهم بدلا من اعتقالهم.

وطلبت ويليس عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ووصف ترامب وثيقة ويليكس في منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" بأنها "محكمة تفتيش"، واتهم ويليس بمحاولة تدمير محاولته العودة إلى الرئاسة وبالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها الديمقراطي.





ويواجه ترامب عددا من الجلسات القضائية بما في ذلك قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في أكتوبر/ تشرين الأول وقضيتان مدنيتان أخريان في يناير/ كانون الثاني، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي سيبدأ فيه التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.

وحدد قاضٍ في نيويورك يوم 25 مارس/آذار القادم موعدا لبدء محاكمة ترامب في التهم الجنائية الموجهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

ومن المقرر أن يمثل ترامب في مايو/أيار القادم أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.

فيما يشدد محامو ترامب على أن مثول موكّلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.