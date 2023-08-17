أميركا توافق على بيع إسرائيل منظومة "آرو 3" لألمانيا

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية -اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة "آرو 3" (سهم 3) للدفاع الصاروخي لألمانيا، في صفقة تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار وستكون الصفقة الدفاعية الأكبر لإسرائيل.

وذكر البيان أن إسرائيل وألمانيا ستوقعان اتفاقية التزام بدفعة مبدئية تبلغ 600 مليون دولار، لبدء العمل على المشروع، مشيرا إلى أن العقد الكامل سيكون جاهزا للتوقيع بنهاية 2023.

وتعد الولايات المتحدة شريكا في مشروع "آرو"، الذي طورته بشكل مشترك منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية.

وسلطت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء بوضوح على النقص لدى عديد من الدول الغربية في أنظمة الدفاع الجوي من البر، مثل وحدات باتريوت من إنتاج رايثيون أو منظومة "إيريس- تي" التي تم تطويرها مؤخرا.

حماية أعلى

وتوفر منظومتا "باتريوت" و"إيريس- تي" دفاعا في الطبقات الوسطى من الجو، في حين تقدم "آرو 3″ -التي أنتجتها شركة إيروسبيس إندستريز الإسرائيلية وبوينغ- حماية للطبقات الأعلى من الجو.

و"آرو 3" مزودة برأس حربية قابلة للانفصال للاصطدام بالهدف، وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو ارتفاع يسمح بتخلص آمن من أي رؤوس حربية غير تقليدية.

ومن المتوقع توقيع العقد النهائي نهاية العام الجاري بعد مصادقة برلماني كلا البلدين. وقالت ألمانيا إنها تتوقع تسلم قواتها الجوية شحنة من "آرو 3" بحلول الربع الأخير من 2025.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن من المتوقع أن تقام مراسم توقيع مع ألمانيا بشأن صفقة "آرو 3" خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.