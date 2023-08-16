واشنطن: التعاون الدفاعي بين بيونغ يانغ وموسكو ينتهك القرارات الأممية

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن توصّل روسيا وكوريا الشمالية إلى اتفاق بشأن الأسلحة سيشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين إلى تعزيز تعاونهما الدفاعي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "أي نوع من التعاون الأمني أو اتفاق في شأن الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الثلاثاء إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ في رسالة وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

من جهته، شدد كيم "على أهمية مواصلة تطوير التعاون الإستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع"، بحسب رسالة لوزير الدفاع كانغ سون نام تمت تلاوتها أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو.

وتشتبه الولايات المتحدة بأن موسكو تسعى إلى الحصول على أسلحة من حليفها الكوري الشمالي.

ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه واشنطن الجمعة قمة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بهدف تعزيز تعاون الدول الثلاث على صعيد الأمن في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.