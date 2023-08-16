مقتل 17 جنديا من النيجر قرب حدود مالي وترقب اجتماع حاسم لإيكواس في غانا

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر اليوم الأربعاء مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في هجوم قرب الحدود مع مالي، في حين جدد محمد الأمين زين رئيس الوزراء المعين من قادة الانقلاب، انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "فرقة من القوات المسلحة النيجرية كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحصيلة غير النهائية" بين الجنود هي 17 قتيلا و20 جريحا، إصابة ستة منهم خطرة، وأنه "تم إجلاؤهم جميعا إلى نيامي".

ويأتي هذا التطور في وقت يُترقب فيه انعقاد اجتماع رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غدا الخميس وبعد غد الجمعة في العاصمة الغانية أكرا لبحث الوضع في النيجر.

ومن نيامي، قالت مراسلة الجزيرة زينب بنت أربيه أن شروط المجلس العسكري للتفاوض هو احترام سيادة البلاد، وهو ما اعتبره مراقبون نقطة إيجابية عشية انعقاد الاجتماع الحاسم للإيكواس في غانا، ةما سيصدر عنه من قرارات.

ويعقد الاجتماع بعد أسبوع من قرار الإيكواس نشر قوة احتياط لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى منصبه. وقد أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.

وكان من المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع السبت الماضي، لكن تم إرجاؤه "لأسباب فنية". ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة المجموعة نشر "قوة احتياط" تابعة للإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر في أعقاب انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بحكم الرئيس محمد بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.





تصريحات رئيس نيجيريا

وفي وقت سابق، قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو إن الإيكواس لا تعمل لتعقيد المشكلة وتتفهم خوف الشعوب من العمل العسكري، مؤكدا العمل على إبقاء العقوبات على النيجر سارية على أن يتم تنفيذها حرفيا.

وشدد تينوبو على أن مجموعة الإيكواس لا تقبل أي محاولة من المجلس العسكري في النيجر لترويع ومضايقة الرئيس المحتجز محمد بازوم.

في غضون ذلك، جدد محمد الأمين زين رئيس الوزراء المعين من قادة الانقلاب، انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف، مع التأكيد على استقلال بلاده.

وأضاف زين -خلال زيارة إلى تشاد- أن على بلاده التفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر.

دوليا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن لا تزال تركز بشدة على الدبلوماسية كسبيل لعودة النظام الدستوري في النيجر، مؤكدا أنه لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة.

في المقابل، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي لدولة مالي آسيمي غويتا على أهمية التسوية السلمية للوضع في النيجر.