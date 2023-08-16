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رئيس وزراء باكستان المؤقت يتعهد باستئصال الإرهاب

In this handout photograph taken and released by the Pakistan's Press Information Department (PID) on August 14, 2023, Pakistan's newly appointed caretaker Prime Minister, Anwaar-ul-Haq Kakar (2L) is presented with guard of honor at the Prime Minister House in Islamabad. - Little-known senator Anwaar-ul-Haq Kakar was sworn-in on August 14 as Pakistan's caretaker Prime Minister to see the country through to an election due in months. Kakar, 52, takes charge of a country that has been wracked by political and economic instability for months, with Imran Khan -- Pakistan's most popular politician -- in jail and disqualified from elections for five years. (Photo by - / PAKISTAN PRESS INFORMATION DEPARTMENT / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/PAKISTAN'S PRESS INFORMATION DEPARTMENT (PID)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/Pakistan's Press Information Department (PID)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكر (الفرنسية)
16/8/2023

تعهد رئيس وزراء باكستان المؤقت، أنور الحق كاكر باتخاذ خطوات لاستئصال "خطر الإرهاب" وتحقيق السلام والنظام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس حزب جمعية علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن، بمقر إقامته في إسلام آباد أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية.

وأعرب رئيس الوزراء عن " أسفه العميقوحزنه لفقدان الأرواح البشرية الغالية" في الهجوم الانتحاري على تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام  في بلدة خار في منطقة باجور. وأضاف أن "الإرهابيين لا يمكن أن يردعوا عزم البلاد على القضاء على خطر الإرهاب".

وكان مسؤولون باكستانيون قد أكدوا في 31 يوليو/تموز الماضي أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف جمعية علماء الإسلام في منطقة باجور شمال غربي البلاد قد ارتفعت إلى 54 شخصا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر : الألمانية