رئيس وزراء باكستان المؤقت يتعهد باستئصال الإرهاب

تعهد رئيس وزراء باكستان المؤقت، أنور الحق كاكر باتخاذ خطوات لاستئصال "خطر الإرهاب" وتحقيق السلام والنظام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس حزب جمعية علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن، بمقر إقامته في إسلام آباد أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية.

وأعرب رئيس الوزراء عن " أسفه العميقوحزنه لفقدان الأرواح البشرية الغالية" في الهجوم الانتحاري على تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام في بلدة خار في منطقة باجور. وأضاف أن "الإرهابيين لا يمكن أن يردعوا عزم البلاد على القضاء على خطر الإرهاب".

وكان مسؤولون باكستانيون قد أكدوا في 31 يوليو/تموز الماضي أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف جمعية علماء الإسلام في منطقة باجور شمال غربي البلاد قد ارتفعت إلى 54 شخصا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.