تونس تعلن إنقاذ مئات المهاجرين وتعتقل 20 مهرّبا

أعلنت السلطات التونسية مساء أمس الثلاثاء إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية في ليلة واحدة، شملت إنقاذ 630 شخصا واعتقال نحو 20 شخصا على علاقة بتنظيم عمليات الهجرة تلك.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، إن 550 شخصا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، أما البقية فهم تونسيون، دون مزيد من التفاصيل حول هوية المهاجرين.

وفي السياق، أشار البيان إلى إلقاء الوحدات المختصة في محافظة صفاقس (جنوب) القبض على نحو 20 شخصا بتهمة التورط بالوساطة أو تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

وتحفظت السلطات التونسية في مدينة صفاقس الساحلية جنوبي البلاد، في إطار عمليات المداهمة والتوقيف، على 50 مركبا بحريا وعدد من السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى مبلغ مالي يزيد عن 650 ألف دينار (نحو 216 ألف دولار).

وفي 16 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 834 مليون دولار.