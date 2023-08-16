الصين تنضم لمؤتمر دفاع تشارك أميركا في استضافته بفيجي

انضم وفد عسكري صيني إلى مؤتمر تشارك الولايات المتحدة في استضافته لمسؤولي الدفاع في فيجي بالمحيط الهادي، التي دعا رئيس وزرائها سيتيفني رابوكا للحوار قائلا إن المحيط الهادي ينبغي أن يكون "منطقة سلام".

وذكر بيان لحكومة فيجي أن الجنرال شو تشي لينغ، نائب رئيس الأركان في إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، يرأس الوفد الصيني في المؤتمر السنوي لمسؤولي دفاع منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويستضيف المؤتمر قائد القيادة الأميركية في المحيطين الهادي والهندي الأميرال جون أكيلينو وقائد جيش فيجي الميجر جنرال جون لوجافاتو كالونيواي، وتشارك فيه 27 دولة من المنطقة.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من القيادة الأميركية في المحيطين الهادي والهندي أو وزارة الدفاع الصينية بخصوص احتمال عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الصيني والأميركي خلال المؤتمر.

ولم يجتمع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو ونظيره الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر أمني في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي. ورفضت الصين مبادرة أميركية لعقد اجتماع.