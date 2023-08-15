وزيرة خارجية ألمانيا تلغي زيارتها إلى أستراليا بسبب عطل بطائرتها

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء أنها اضطرت إلى إلغاء جولتها التي كان مقررا لها أن تستمر أسبوعا إلى منطقة المحيط الهندي والهادي بسبب مشكلات فنية في الطائرة الحكومية التي تستقلها. وكان من المقرر أن تسافر بيربوك إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وكتبت بيربوك عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "حاولنا كل شيء: للأسف، لم يكن من الممكن لوجستيا مواصلة رحلتي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي بدون الطائرة المعطوبة. إنه أمر مزعج للغاية".

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس" أن الطائرة حاولت أمس الاثنين الإقلاع من أجل الرحلة من أبوظبي مرتين لكنها اضطرت إلى العودة مرة أخرى لدواعي السلامة بسبب عطل فني في الأجزاء التي تتحكم في وضعية الجناحين.

واضطرت طائرة بيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من أبوظبي، إلى العودة لدولة الإمارات للمرة الثانية حيث تواصلت مشكلاتها الميكانيكية.

وتقطعت السبل بالوزيرة الألمانية في مطار أبوظبي في وقت مبكر صباح أمس الاثنين خلال توجهها إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي. وأجبرت مشكلة تقنية الطائرة الحكومية على العودة إلى الإمارات، حيث كانت قد توقفت في السابق للتزود بالوقود، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وفي العام الماضي، اضطرت بيربوك إلى إلغاء رحلة للقاء نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي عام 2018 اضطرت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لتفويت افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب "عطل خطير" أجبر طائرتها الحكومية على تنفيذ هبوط اضطراري.