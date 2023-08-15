عشرات القتلى بفيضانات الهند والصين والإعصار "لان" يضرب اليابان مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة

وصل إعصار "لان" إلى اليابسة في غرب اليابان صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبًا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتلى انزلاقات التربة والفيضانات بالهند إلى 65 شخصًا، وفي الصين سقط 24 قتيلًا.

وألغت السلطات اليابانية ما يقرب من 900 رحلة جوية، وأمرت 240 ألف شخص بالانتقال إلى أماكن آمنة مع وصول الإعصار.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترًا في الساعة.

وكتبت الوكالة في تحذير أصدرته -ويشمل مناطق عدة- "توخّوا الحذر الشديد في مواجهة الانهيارات الأرضية، وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة، وفيضان الأنهار، والرياح القوية".

وقالت السلطات في اليابان إنها أقامت مراكز إجلاء للسكان في مبانٍ آمنة ومناطق مرتفعة في 11 منطقة.

كما قال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأسر بشكل مؤقت.

وأدّت الأمطار والرياح الخطيرة إلى إغلاق بعض الطرق، وتعليق العشرات من خدمات القطارات.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالهند

وفي الهند، ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة إلى 65 قتيلًا على الأقل، بينهم 11 في انهيار معبد، وفقًا لحصيلة جديدة أوردتها السلطات، اليوم الثلاثاء.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن "تعاطفه" مع الضحايا، ووعد بأن السلطات المحلية والوطنية "ستعمل معًا".

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في تدمير جسور ومبانٍ، وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش، اللتين تقعان في شمال البلاد.

كما أظهرت صور من المناطق المتضررة انتشال الجثث من تحت الركام.

وخلال فصل الأمطار الموسمية، تتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة، وتتسبّب بأضرار كبيرة.

انهيارات طينية في الصين

وفي الصين، لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء، في انهيارات أرضية بمقاطعة شانشي شمال غربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الصينية "سي جي تي إن" أن أمطارًا غزيرة تسببت في انهيارات طينية بمنطقة شيان بمقاطعة شانشي.

وأوضحت الهيئة (رسمية) أن الانهيارات أسفرت عن مصرع 24 شخصًا على الأقل، وفقدان 3 آخرين، دون ذكر تفاصيل أكثر.