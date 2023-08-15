رئيس بيلاروسيا: نشر أسلحة نووية في البلاد رد فعل مناسب على عسكرة أوروبا الشرقية

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن نشر أسلحة نووية في البلاد رد فعل مناسب على عسكرة أوروبا الشرقية على حد تعبيره.

وأضاف لوكاشينكو أن نشر أسلحة تكتيكية نووية لا يلغي المبادرات السلمية التي طرحها الجانب البيلاروسي لاستئناف الحوار بشان الأمن الأوروبي والعالمي.

وأشار إلى أن تزايد الخطر من استخدام أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الاستفزازات باستخدام الأسلحة النووية والبيولوجية

وأوضح أن حرب المعلومات والجرائم الإلكترونية أصبحت عاملاً قويا في عدم الاستقرار الاقتصادي والوطني لجميع الدول بدون استثناء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في مارس/ آذار الماضي أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وستستكمل بناء منشأة لتخزينها في غضون أشهر.

ونقلت قناة "روسيا 24" عن بوتين قوله وقتها إن بلاده نشرت في بيلاروسيا 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوات الروسية تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.