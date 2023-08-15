عاجل| السفارة البريطانية في ليبيا: قلقون إزاء الاشتباكات في طرابلس وندعو لوقف التصعيد ونؤكد أهمية حماية المدنيين

السفارة البريطانية في ليبيا: قلقون إزاء الاشتباكات في طرابلس وندعو لوقف التصعيد ونؤكد أهمية حماية المدنيين

السفارة الأميركية في ليبيا: قلقون أزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس وندعو للتهدئة

مجلس النواب الليبي: ندين الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها طرابلس وندعو كافة الأطراف لوقف الاقتتال

وزارة الصحة الليبية: على الأطراف المتنازعة حماية المدنيين وتجنيبهم أي صراع وضمان مرور الخدمات الطبية لهم

مصادر للجزيرة: مقتل 4 من مقاتلي جهاز الردع في الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس